Terzigno e Boscoreale, fronte comune contro l'abbandono dei rifiuti: bonificata via Vecchia Aquino

A cura della Redazione

Sinergia tra i Comuni di Terzigno e Boscoreale per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti nelle strade di confine. Dopo il confronto avviato tra le due amministrazioni, il comune di Terzigno è intervenuto in via Vecchia Aquino per rimuovere sacchetti e materiali ingombranti abbandonati da tempo lungo la strada e tra piante di nocciole.

La bonifica arriva dopo il sopralluogo effettuato a fine agosto, durante il quale erano state verificate le condizioni dell’area e concordati gli interventi da mettere in campo. Si tratta di una prima azione condivisa per arginare un fenomeno che continua a mettere a dura prova i territori del vesuviano, rappresentando un rischio costante per l’ambiente e la salute dei cittadini.

«Per affrontare quella che è una vera e propria piaga è indispensabile fare squadra – ha dichiarato il sindaco Salvatore Carillo –. Lo sversamento illegale dei rifiuti è una problematica che ci ha visto subito in prima linea. Queste microdiscariche sono vere e proprie bombe ecologiche e possono diventare una seria minaccia per la salute pubblica, soprattutto quando vengono dati alle fiamme». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nel ringraziare il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, e in particolare la consigliera comunale Adriana De Falco che ha portato all’attenzione la problematica, il primo cittadino Carillo ha auspicato un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra le due amministrazioni, soprattutto sul fronte della prevenzione e dei controlli.

«Questo intervento rappresenta soltanto il primo passo. Confido che la collaborazione tra i due Comuni, che ritengo preziosa, possa portare anche a un rafforzamento dei controlli nelle zone di confine, così da prevenire nuovi sversamenti e individuare chi continua a danneggiare il nostro territorio. Dobbiamo unire le forze e smettere di considerare i confini amministrativi come barriere» ha concluso il sindaco Carillo.