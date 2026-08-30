Trecase, musica e tradizioni con “Trecase vi aspetta”: dopo Matteo Franza altri due concerti a settembre

A cura della Redazione

Musica, tradizioni e valorizzazione del territorio. Trecase saluta la fine dell’estate con la terza edizione di “Trecase vi aspetta: concerti, tradizioni ed enogastronomia”, il progetto promosso dall’Amministrazione comunale e inserito nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026” della Città Metropolitana di Napoli.

Il primo dei tre appuntamenti in programma si è già svolto ieri sera, sabato 29 agosto, nella Villa comunale, dove protagonista è stato Matteo Franza. Una serata che ha dato il via alla rassegna e che rappresenta soltanto l'inizio di un calendario destinato ad accompagnare cittadini e visitatori anche nel mese di settembre.

Il 6 settembre Mario Maglione in Villa comunale

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 6 settembre, alle ore 21, ancora nella Villa comunale di Trecase. Sul palco salirà Mario Maglione, interprete della grande tradizione musicale napoletana e per anni vicino artisticamente a Roberto Murolo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un concerto che si inserisce perfettamente nello spirito della manifestazione, nata anche con l'obiettivo di riscoprire e valorizzare le radici culturali e musicali del territorio.

Gianni Fiorellino per la festa di San Gennaro

Gran finale venerdì 18 settembre, sempre alle ore 21, quando in via Monsignor Tortora Vescovo sarà la volta di Gianni Fiorellino. Il cantautore napoletano sarà protagonista del Concerto di San Gennaro, uno degli eventi più attesi della rassegna.

Tre serate e tre artisti differenti per un'iniziativa che punta a creare occasioni di aggregazione e, nello stesso tempo, ad attirare visitatori, facendo conoscere Trecase attraverso la musica, le tradizioni e le sue eccellenze.

L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele De Luca, con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli.

L'ingresso a tutti gli appuntamenti è libero.

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