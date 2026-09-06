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La cultura che si infiltra: torna Trecase Legge

La cultura che si infiltra: torna Trecase Legge

Dal 17 al 24 settembre quattro appuntamenti all'ombra del Vulcano con Gino Rivieccio, Tiziana Ferrario, Marina Castellano e Vincenza Alfano.

(3 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Una rassegna nata sei anni fa per fare dei libri uno strumento di cultura, legalità e libertà di scegliere. Torna "Trecase Legge - Letture all'ombra del Vulcano", giunta alla sua sesta edizione: una rassegna che da sei anni porta a Trecase libri, autori, storie e occasioni di confronto. Un progetto nato da un'intuizione semplice ma ambiziosa: se esistono le infiltrazioni criminali, possono e devono esistere anche le infiltrazioni culturali. La cultura può entrare nei territori, attraversarli, creare consapevolezza e offrire soprattutto ai più giovani strumenti per scegliere liberamente il proprio futuro.

Trecase Legge nasce sei anni fa da un'idea di Fernanda Pucillo (nella foto), insieme a BIESSE Associazione Culturale per il Bene Sociale, presieduta da Bruna Siviglia, sulla scorta del lavoro del giudice Roberto Di Bella e dell'esperienza di "Liberi di scegliere": un progetto che ha indicato una strada concreta per offrire ai ragazzi cresciuti in famiglie e contesti segnati dalla criminalità organizzata la possibilità di conoscere modelli di vita diversi, sottraendoli a destini che sembrano già scritti e restituendo loro il diritto di scegliere il proprio futuro.

È su questa idea di libertà che Trecase Legge ha costruito la propria identità. I libri diventano strumenti di infiltrazione culturale: entrano nei luoghi della comunità, fanno circolare idee, suscitano domande, mettono in relazione persone e generazioni. Perché la legalità non si costruisce soltanto attraverso le regole e la repressione, ma anche creando cultura, conoscenza e coscienza critica.

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Del gruppo fondatore fanno parte Fernanda Pucillo, Gabriella Pepe e Anna Tortora. Nel tempo si sono associate al progetto, con preziosi contributi, Ida Orlando, Nives Casciello e Giovanna Ostini. Collabora inoltre con l'associazione l'artista vesuviano Nello Collaro.

L'edizione 2026 propone quattro appuntamenti. Si comincia giovedì 17 settembre, alle ore 18.30, in piazza San Gennaro, con Gino Rivieccio e Che io sappia, non so - Cordata di minime e massime senza tempo. A dialogare con l'autore sarà Vincenzo Tortora.

Il 18 settembre, alle ore 18.30, nella Villa Comunale, sarà ospite Tiziana Ferrario con Anna K, romanzo dedicato ad Anna Kuliscioff, alla sua vita e alle battaglie che hanno segnato il lungo cammino per l'emancipazione e i diritti delle donne. A dialogare con l'autrice sarà Fabiola Toricco.

Il 21 settembre, alle ore 18.30, presso l'Oratorio Parrocchiale "Santa Maria delle Grazie - San Gennaro", sarà la volta di Marina Castellano con Vorrei vedere i bambini giocare. Storie di un'infermiera dentro la guerra, con una nota di Cecilia Strada. A dialogare con l'autrice sarà Gabriella Pepe. L'incontro sarà accompagnato da un intermezzo musicale di Simone Pagano, chitarra e voce.

A chiudere la rassegna, il 24 settembre alle ore 18.30 nella Villa Comunale, sarà Vincenza Alfano con La guerriera dei libri. A dialogare con l'autrice sarà Anna Maria Orlando. Gli appuntamenti saranno introdotti dai saluti di Fernanda Pucillo, referente BIESSE Campania.

Sei anni dopo la prima edizione, Trecase Legge continua a scegliere i libri come presenza viva nei luoghi della comunità. Non soltanto presentazioni, ma occasioni per incontrarsi, ascoltare, discutere e mettere in circolo idee. Perché anche la cultura sa infiltrarsi. E può arrivare dove serve di più: nella possibilità di ciascuno di essere libero di scegliere.

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