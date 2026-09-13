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Trecase, lo Skating Oplontis compie 20 anni: una fucina di giovani talenti

Trecase, lo Skating Oplontis compie 20 anni: una fucina di giovani talenti

Da Susy Sorrentino a Teresanna De Luca e Ariel Izzo, le giovanissime pattinatrici conquistano podi e riconosci

(1 minuto di lettura)
A cura di Salvatore Cardone

Il pattinodromo “Skating Oplontis Asd” di via Casa Cirillo a Trecase compie 20 anni. Diretto da Maria Greca Calvi, con vicepresidente il marito e docente di Scienze motorie Luigi Nociglio, ha dedicato questo ventennio alla promozione dello sport giovanile e, in particolare, del pattinaggio.

Vent'anni dedicati ai giovani e allo sport

Lo staff tecnico è rappresentato dalle figlie Benedetta e Marianeve, affiancate dal tecnico di primo livello Daniela Marra. La società propone corsi aperti a tutti i livelli, dall'avviamento amatoriale all'agonismo, con allenamenti personalizzati che negli anni hanno permesso di raggiungere risultati importanti.

Susy Sorrentino al Trofeo delle Regioni

Tra le giovani promesse c'è Susy Sorrentino, classe 2018, che ad appena otto anni, nella categoria “Giovanissimi”, quest'anno si è classificata seconda sia nel Campionato Interprovinciale sia nel Campionato Regionale.

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Proprio l'argento regionale le ha consentito di ottenere la qualificazione diretta al “Trofeo delle Regioni”, competizione nazionale di pattinaggio.

Teresanna e Ariel, gli altri talenti dello Skating Oplontis

Ma Susy non è l'unica punta di diamante della società. C'è Teresanna De Luca, dieci anni, campionessa interprovinciale e regionale nella categoria “Esordienti regionali”, e la coetanea Ariel Izzo, protagonista ai primi posti della stessa categoria al Trofeo interregionale “Isola d'Ischia”.

Accanto a loro crescono tanti altri piccoli pattinatori che stanno ottenendo risultati promettenti.

I prossimi appuntamenti

I giovani atleti saranno impegnati al “Memorial Pino Labate”, in programma dal 23 al 27 settembre, e successivamente allo Stadio Olimpico di Roma il 3 ottobre, in occasione della cerimonia per il conferimento delle medaglie d'oro Libertas.

Un traguardo importante per lo Skating Oplontis, che festeggia vent'anni di attività guardando soprattutto al futuro e alla crescita delle sue giovanissime promesse.

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