Castellammare di Stabia: guasto idrico, stop acqua e ripristino nel pomeriggio

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del comune di CASTELLAMMARE DI STABIA:
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO
VIA GAETANO MARTUCCI
VIA GIUSEPPE COSENZA
VIA MARCO TULLIO CICERONE
VIA ROBERTO BRACCO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15:00 di lunedì 3 agosto 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.