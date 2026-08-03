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Castellammare di Stabia: guasto idrico, stop acqua e ripristino nel pomeriggio

Castellammare di Stabia: guasto idrico, stop acqua e ripristino nel pomeriggio

Ecco quali sono le strade e traverse interessate

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del comune di CASTELLAMMARE DI STABIA:

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO
VIA GAETANO MARTUCCI
VIA GIUSEPPE COSENZA
VIA MARCO TULLIO CICERONE
VIA ROBERTO BRACCO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.  Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15:00 di lunedì 3 agosto 2026.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.
 

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