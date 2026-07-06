Castellammare di Stabia, interventi di disinfestazione e deratizzazione del territorio cittadino

A cura della Redazione

Prenderà il via domani, martedì 7 luglio, in continuazione con gli interventi già effettuati nelle settimane scorse, il programma di disinfestazione e derattizzazione promosso dalla Città di Castellammare di Stabia per garantire igiene, decoro e tutela della salute pubblica durante la stagione estiva.

Le attività proseguiranno fino a mercoledì 29 luglio e interesseranno l’intero territorio comunale secondo un calendario di interventi già definito. Il piano operativo prevede la disinfestazione delle piazze cittadine nelle prime ore del mattino di martedì 7 luglio, con avvio alle 4.30, e un secondo intervento analogo martedì 21 luglio, sempre nelle prime ore del mattino.

Gli interventi di derattizzazione interesseranno invece l’intero territorio comunale nelle giornate di mercoledì 8 luglio e mercoledì 22 luglio, mentre nella stessa giornata dell’8 luglio è prevista anche la disinfestazione del Cimitero comunale e della Biblioteca comunale. Ulteriori attività di disinfestazione riguarderanno il Cimitero comunale nella giornata di mercoledì 22 luglio, mentre il ciclo complessivo di interventi si concluderà mercoledì 29 luglio con un ultimo passaggio di derattizzazione sull’intero territorio.

Gli interventi, affidati a personale specializzato, rientrano nelle azioni programmate dall’amministrazione comunale nel periodo estivo per garantire condizioni ottimali di igiene e vivibilità degli spazi pubblici.

"Con questo programma interveniamo in maniera capillare su tutto il territorio comunale per garantire una città più pulita, decorosa e accogliente durante i mesi estivi. Si tratta di un’attività fondamentale di prevenzione e tutela della salute pubblica, che rientra in una più ampia strategia di cura del territorio e miglioramento della qualità della vita. Continueremo su questa strada con determinazione, chiedendo come sempre la collaborazione dei cittadini", dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.