Castellammare, tre nuovi collaboratori per la scuola Carducci: più servizi e stabilità

A cura della Redazione

Tre nuovi collaboratori entreranno a far parte dell'organico della scuola dell'infanzia Carducci di Castellammare di Stabia. Una decisione che punta a rafforzare i servizi educativi comunali e a garantire maggiore stabilità alla struttura in vista del prossimo anno scolastico.

Ad annunciarlo è l'assessore all'Educazione, Annalisa Di Nuzzo, che sottolinea come l'inserimento delle nuove unità rappresenti una risposta concreta alle preoccupazioni emerse negli ultimi mesi sul futuro della scuola.

«Con l'ingresso di tre nuovi collaboratori destinati alla Carducci diamo una risposta concreta alle preoccupazioni che erano state sollevate. Si tratta di un importante rafforzamento dell'organico che consentirà di migliorare l'organizzazione delle attività quotidiane, offrire un supporto più efficace al personale e garantire maggiore stabilità all'intera scuola» ha dichiarato l'assessore.

Secondo l'amministrazione comunale, il potenziamento del personale permetterà di affrontare con maggiori garanzie l'avvio del nuovo anno scolastico, assicurando continuità e qualità del servizio per bambini e famiglie.

«È un risultato significativo che testimonia il lavoro svolto dall'amministrazione per trasformare gli impegni assunti in azioni concrete e conferma la volontà di investire nei servizi educativi comunali» ha aggiunto Di Nuzzo.

L'obiettivo è quello di consolidare l'offerta educativa della scuola dell'infanzia Carducci, considerata un punto di riferimento per numerose famiglie stabiesi, garantendo un'organizzazione più efficiente e un supporto adeguato alle attività didattiche.

Un segnale che l'amministrazione definisce importante non solo per gli alunni e i genitori, ma anche per tutto il personale scolastico, che potrà contare su una struttura organizzativa ulteriormente rafforzata.

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