Castellammare di Stabia celebra i campioni dello sport: premiati i giovani talenti del canottaggio, taekwondo e boxe

A cura della Redazione

Nella mattinata di oggi, martedì 23 giugno presso la sala consiliare di Palazzo Farnese, il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha premiato alcuni dei più promettenti giovani sportivi stabiesi che, nelle ultime settimane, hanno conquistato importanti successi a livello nazionale nel canottaggio, nel taekwondo e nella boxe.

L'iniziativa ha rappresentato un momento di grande orgoglio per l'intera comunità, celebrando l'impegno, il sacrificio e la passione di ragazzi che stanno contribuendo a rafforzare la tradizione sportiva di Castellammare di Stabia.

Canottaggio: premiati i campioni italiani Under 17 e Under 19

Tra i protagonisti della cerimonia figurano Antonio Todisco, Salvatore Iaccarino, Giuseppe Somma e Francesco Longobardi, freschi vincitori del titolo italiano nella categoria Under 17.

Riconoscimento anche per Giovanni Buonocore e Carlo Cavallaro, campioni italiani nella categoria Under 19, pronti a rappresentare l'Italia indossando la maglia azzurra nelle prossime competizioni internazionali.

Riconoscimenti anche per Taekwondo e Boxe

Nel corso della manifestazione sono stati premiati anche Angelo Longobardi, pluricampione italiano di Taekwondo, e Francesco Gargiulo, campione regionale di boxe, esempi di dedizione e talento per le nuove generazioni.

A ciascun atleta il sindaco Luigi Vicinanza ha consegnato una medaglia commemorativa della Città di Castellammare di Stabia, simbolo di riconoscenza per gli straordinari risultati ottenuti e per il valore educativo che lo sport rappresenta all'interno della comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente del Circolo Nautico Stabia, Giovanni De Angelis, il campione olimpico Giuseppe Abbagnale, autentica icona del canottaggio italiano e della tradizione remiera stabiese, e Francesco "Ciccio" Esposito, ambasciatore dello Sport del Comune di Castellammare di Stabia.

La loro presenza ha confermato il forte legame tra la città e il mondo dello sport, da sempre strumento di crescita sociale, inclusione e formazione dei giovani.

Il sindaco Luigi Vicinanza: «Orgoglio per tutta Castellammare»

"Questi giovani sono motivo di orgoglio per tutta Castellammare. Le loro vittorie raccontano di una città che sa investire nei giovani, nello sport e nei valori del rispetto, dell'impegno e del lavoro di squadra. A loro va il ringraziamento dell'intera comunità per aver rappresentato al meglio la nostra città", ha dichiarato il primo cittadino.