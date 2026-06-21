Castellammare, sanificazione e decoro urbano: interventi straordinari nel centro cittadino per l'estate

A cura della Redazione

Proseguono a Castellammare di Stabia gli interventi di decoro urbano programmati dall’amministrazione comunale in vista della stagione estiva, ormai entrata nel vivo. Nelle giornate di venerdì e sabato gli operatori di Velia Ambiente hanno effettuato la sanificazione delle principali strade del centro cittadino, nell’ambito delle attività di manutenzione e cura del territorio.

L’intervento si inserisce in un piano più ampio che comprende anche il taglio dell’erba e la pulizia dell’arenile, operazioni avviate nelle scorse settimane e tuttora in corso. L’obiettivo è garantire standard adeguati di pulizia e decoro in un periodo dell’anno caratterizzato da una significativa presenza di cittadini, turisti e visitatori.

L’amministrazione comunale punta così a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e a rafforzare l’immagine della città durante i mesi estivi, quando il territorio registra un aumento delle presenze e delle attività all’aperto.

«La nostra attenzione non è rivolta esclusivamente all’arenile, ma all’intera Castellammare, affinché residenti e visitatori possano vivere spazi pubblici puliti e decorosi. Gli interventi realizzati da Velia Ambiente confermano questo impegno quotidiano» ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come le azioni di pulizia e manutenzione si inseriscano in una più ampia strategia di valorizzazione del centro urbano. «Da questo fine settimana è entrata in vigore la ZTL su Corso Garibaldi, un provvedimento che punta a rendere il centro cittadino ancora più fruibile per la comunità. La pulizia, il decoro e una migliore organizzazione degli spazi urbani sono tasselli della stessa visione di città che stiamo portando avanti, con lo scopo di migliorare la qualità della vita degli stabiesi e l’accoglienza per chi sceglie di visitare la nostra città» ha concluso Vicinanza.

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