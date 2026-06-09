Castellammare, demolito un manufatto abusivo in pieno centro: scattano gli abbattimenti

A cura della Redazione

Nuova azione contro l’abusivismo edilizio a Castellammare di Stabia. Sono partite questa mattina le operazioni di demolizione di un manufatto realizzato senza autorizzazioni in via Virgilio, nel cuore della città. L’intervento, eseguito dal Comune in attuazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria e coordinato dalla Polizia Municipale, rientra nel più ampio programma di controllo del territorio e ripristino della legalità portato avanti dall’amministrazione comunale.

Nel dettaglio, l’abbattimento riguarda una copertura di circa 15 metri quadrati e un terrazzo della stessa superficie, opere realizzate in assenza dei necessari titoli edilizi. Le attività sono iniziate nelle prime ore della giornata per dare esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e consentire il ripristino dello stato originario dei luoghi.

L’operazione rappresenta un ulteriore segnale della linea adottata dall’amministrazione comunale sul fronte della lotta agli abusi edilizi, tema particolarmente sentito in un territorio che negli anni ha dovuto fare i conti con numerosi interventi realizzati senza il rispetto delle norme urbanistiche.

«Il contrasto all’abusivismo edilizio non ammette deroghe. Ripristinare la legalità sul territorio è un dovere imprescindibile perché significa tutelare l’ambiente, garantire la sicurezza dei cittadini e difendere il futuro della città» ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Il primo cittadino ha inoltre ribadito la volontà dell’amministrazione di proseguire lungo questa strada: «L’azione del Comune continuerà con determinazione e senza esitazioni, in stretta collaborazione con la Polizia Municipale e con tutte le autorità competenti».

L’intervento di via Virgilio si inserisce dunque in una più ampia strategia finalizzata a contrastare il fenomeno dell’edilizia irregolare e a garantire il rispetto delle regole urbanistiche, attraverso un’attività costante di monitoraggio e di esecuzione dei provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria.