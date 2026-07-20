Castellammare, l'associazione CMI scrive all'ex sindaco: «Grazie per il suo impegno»

A cura della Redazione

Una lettera di ringraziamento, ma anche di incoraggiamento a proseguire il percorso amministrativo e civile intrapreso. È quella inviata dall'Associazione CMI per la Rinascita del Quartiere all'ex sindaco di Castellammare di Stabia, nella quale vengono espressi apprezzamento per il lavoro svolto dall'amministrazione comunale e vicinanza al primo cittadino in questa delicata fase istituzionale.

Nel documento, il presidente dell'associazione ringrazia l'ex sindaco per «l'attenzione e il supporto dedicati alle iniziative di quartiere», sottolineando come la tempestiva risoluzione delle problematiche segnalate rappresenti «la migliore risposta per avvicinare la cittadinanza alle istituzioni, rafforzando il rapporto di fiducia, il senso civico e la responsabilità collettiva».

Parole di riconoscimento vengono rivolte anche all'ex vicesindaco, dottor Di Capua, elogiato per «l'impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati» nei confronti del territorio.

Secondo l'associazione, il dialogo costante con i cittadini e la collaborazione tra istituzioni e realtà associative hanno consentito di raggiungere risultati importanti per il quartiere, confermando che «stare dalla parte della legalità e della cittadinanza attiva significa contrastare non solo l'inciviltà, ma anche quel sistema di valori distorti e omertosi di cui si nutre la camorra».

Nella parte finale della lettera, il sodalizio esprime l'auspicio che l'attuale fase di commissariamento possa contribuire a fare piena chiarezza sulla posizione del sindaco, consentendogli di affrontare il futuro con maggiore forza e determinazione.

«Siamo certi – conclude l'associazione – che il dovere civico nei confronti della comunità stabiese la vedrà ancora impegnato al lavoro per riprendere il suo mandato», un messaggio che testimonia la fiducia riposta nell'operato dell'amministrazione e nella necessità di proseguire il percorso di rilancio della città.