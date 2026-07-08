Castellammare di Stabia, controlli sui proprietari di cani: quattro multe per le deiezioni non pulite

A cura della Redazione

Scattano i primi controlli sull'ordinanza sindacale che disciplina il comportamento dei proprietari di animali d'affezione nelle aree pubbliche. La Polizia Municipale ha sanzionato quattro persone sorprese a non rispettare l'obbligo di pulire le superfici interessate dalle deiezioni liquide dei propri animali.

L'attività di verifica è stata svolta dagli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante, colonnello Francesco Del Gaudio, e coordinati dal tenente Maria Vanacore, nell'ambito di un servizio dedicato al rispetto delle norme in materia di igiene urbana e decoro cittadino.

L'ordinanza impone ai proprietari e ai detentori di animali d'affezione non solo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide, ma anche di provvedere al lavaggio delle superfici interessate dalle deiezioni liquide, utilizzando acqua o altro liquido idoneo, senza l'impiego di detergenti o sostanze chimiche. Inoltre, durante le passeggiate, i proprietari devono avere sempre con sé l'occorrente necessario per effettuare la pulizia.

Nel corso dei controlli effettuati nel centro cittadino, gli agenti hanno accertato quattro violazioni delle disposizioni previste dall'ordinanza, procedendo all'elevazione delle relative sanzioni.

L'amministrazione comunale fa sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni con l'obiettivo di garantire il rispetto delle regole, migliorare il decoro urbano e contribuire a una maggiore vivibilità degli spazi pubblici.