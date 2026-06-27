Castellammare di Stabia, caldo record: il sindaco invita a rifugiarsi tra spiagge, verde e Villa Gabola

A cura della Redazione

Mare libero sull’arenile, spiagge accessibili e il verde di Villa Gabola come rifugi climatici naturali per combattere il caldo.

In questi giorni segnati da temperature elevate e dall’allerta per ondate di calore diramata dalla Regione Campania, l’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia richiama l’attenzione della cittadinanza sulle condizioni di caldo intenso previste fino a lunedì 29 giugno, e invita cittadini e visitatori a trovare refrigerio negli spazi pubblici che, per le loro caratteristiche naturali, offrono condizioni di maggiore vivibilità durante le ore più calde della giornata. L’amministrazione raccomanda inoltre di seguire con attenzione le indicazioni della Protezione Civile regionale, adottando comportamenti prudenti e limitando l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata.

“Rivolgiamo un’attenzione particolare alle persone più fragili, agli anziani, ai bambini e ai soggetti con patologie, invitandoli a frequentare, quando possibile e nelle ore più adatte, i luoghi più freschi della città come il nostro mare, le spiagge e il verde di Villa Gabola. Spazi pubblici, gratuiti e accessibili che rappresentano un’opportunità concreta per trovare sollievo dal caldo intenso. Sono luoghi da vivere con responsabilità e da tutelare, perché contribuiscono ogni giorno alla qualità della vita della nostra comunità e di chi sceglie la nostra città”, dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.