Castellammare, via Acton: avviata la rimozione dei paletti sul marciapiede lato mare

A cura della Redazione

Sono iniziate questa mattina, d'intesa con la Città Metropolitana di Napoli che ha la competenza esclusiva su quell’arteria stradale, le operazioni di rimozione dei paletti presenti sul marciapiede lato mare di via Acton a Castellammare di Stabia, nei pressi dello stabilimento balneare "Lo Scoglio".

L'intervento si inserisce nell’ambito dell'avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del costone sul lato opposto della carreggiata. La rimozione dei dissuasori consentirà di migliorare la percorribilità del marciapiede e la fruizione dello spazio pedonale lungo uno dei collegamenti più frequentati dai cittadini durante il periodo estivo.

«L'intervento avviato questa mattina - dichiara il sindaco Luigi Vicinanza - è collegato alle attività di messa in sicurezza che stanno interessando via Acton e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione e miglioramento della fruibilità dell'area. Si tratta di dissuasori che non erano stati installati da questa amministrazione e che risultavano, invece, presenti da più di 10 anni anni. Oggi, alla luce del nuovo assetto determinato dagli interventi in corso e delle valutazioni condivise con la Città Metropolitana di Napoli - che ringrazio - è stato possibile programmare e avviare la loro rimozione».