A Gragnano torna il Festival del Panuozzo tra sapori, spettacoli e tradizione

A cura della Redazione

Tre giorni dedicati al gusto, alla tradizione e all'identità gastronomica del territorio. Da domenica 21 a martedì 23 giugno torna a Gragnano il Festival del Panuozzo, appuntamento ormai consolidato per gli appassionati dello street food campano e per quanti desiderano scoprire uno dei prodotti simbolo della città della pasta.

L'evento, organizzato dall'Associazione Produttori Panuozzo di Gragnano e patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Gragnano, si svolgerà in via Quarantola, dove tredici produttori allestiranno altrettanti stand proponendo diverse varianti del celebre panuozzo. Previsto anche uno spazio dedicato alle preparazioni gluten-free, per consentire a tutti di partecipare alla festa del gusto.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente presso la Regione Campania, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti del comparto produttivo locale.

«Il panuozzo di Gragnano non è una moda passeggera ma un patrimonio culturale e identitario del territorio», ha spiegato il presidente dell'Associazione Produttori Panuozzo di Gragnano, Ciro Minopoli. Nato negli anni Ottanta e cresciuto grazie alla qualità delle materie prime locali, il panuozzo rappresenta oggi non solo un'eccellenza gastronomica, ma anche una risorsa economica e turistica per l'intero comprensorio.

L'associazione è da tempo impegnata nella tutela dell'autenticità del prodotto attraverso un disciplinare di produzione, un marchio di tutela e il percorso per il riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta (Igp), traguardo sempre più vicino.

Per il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, il Festival rappresenta una vetrina importante per un prodotto che racconta la storia e le tradizioni della città. «Il panuozzo è una delle eccellenze che contribuiscono a fare di Gragnano una capitale dell'enogastronomia campana. Viene preparato con ingredienti di qualità e spesso a chilometro zero, come il fiordilatte prodotto dalle aziende casearie locali».

Alla presentazione hanno partecipato anche l'assessore regionale all'Agricoltura Maria Carmela Serluca e l'assessore regionale al Turismo Vincenzo Maraio. Serluca ha evidenziato come il panuozzo rappresenti un concentrato delle migliori produzioni agroalimentari campane, dall'abbinamento con il vino Gragnano Penisola Sorrentina Dop ai prodotti tipici utilizzati nelle farciture. Un patrimonio che la Regione sta promuovendo anche attraverso il progetto "Pizza Napoletana 100% Campana", basato sulla tracciabilità delle filiere tramite tecnologia blockchain.

Secondo Maraio, manifestazioni come il Festival del Panuozzo costituiscono un'importante occasione di promozione territoriale, capace di attrarre visitatori e valorizzare tradizioni, cultura e produzioni locali.

Accanto alle degustazioni, il programma della tre giorni prevede numerose iniziative collaterali. Non mancheranno artisti di strada, food blogger, laboratori e attività dedicate ai più piccoli e alle persone con disabilità all'interno dell'area "Panuozzo Land".

Ad animare la serata inaugurale sarà Radio Marte con uno show live affidato a Gigio Rosa e Anselmo Pezza Di Chiara, mentre per tutta la durata della manifestazione saranno organizzati momenti di approfondimento dedicati alla storia e alle prospettive future di uno dei prodotti più rappresentativi della gastronomia campana.

Per Gragnano sarà l'occasione per confermare ancora una volta il ruolo di capitale del gusto, dove tradizione, qualità e innovazione continuano a incontrarsi nel segno di un prodotto diventato ormai ambasciatore del territorio ben oltre i confini regionali.