Comune di Castellammare di Stabia, nominata la Commissione straordinaria

A cura della Redazione

Dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di sciogliere l'amministrazione comunale per condizionamenti della criminalità organizzata, è stata nominata la Commissione straordinaria che governerà la città per i prossimi diciotto mesi.

A guidare il Comune stabiese sarà Dario Caputo, ex prefetto di Agrigento in pensione e figura di spicco nella complessa gestione dei beni confiscati alle mafie. Sarà coadiuvato dal viceprefetto Mara Moscato e dall'ex direttore della Direzione Investigativa Antimafia Maurizio Vallone,