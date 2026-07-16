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Comune di Castellammare di Stabia, nominata la Commissione straordinaria

Comune di Castellammare di Stabia, nominata la Commissione straordinaria

Vi fanno parte il prefetto Caputo, il viceprefetto Moscato e l'ex direttore della DDA Vallone

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di sciogliere l'amministrazione comunale per condizionamenti della criminalità organizzata, è stata nominata la Commissione straordinaria che governerà la città per i prossimi diciotto mesi.

A guidare il Comune stabiese sarà Dario Caputo, ex prefetto di Agrigento in pensione e figura di spicco nella complessa gestione dei beni confiscati alle mafie. Sarà coadiuvato dal viceprefetto Mara Moscato e dall'ex direttore della Direzione Investigativa Antimafia Maurizio Vallone,

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