Museo Civico di Castellammare, domenica 5 luglio ingresso gratuito alla Reggia di Quisisana

A cura della Redazione

Museo Civico di Castellammare, domenica 6 luglio ingresso gratuito alla Reggia di Quisisana

Aperture gratuite della prima domenica del mese: oltre 1.200 visitatori finora. All'ingresso debutta anche il totem "Cane Gentile – Bau Stopping", nato dalle idee del Consiglio delle Bambine e dei Bambini

Proseguono le aperture gratuite della prima domenica del mese al Museo Civico di Castellammare di Stabia, ospitato nella Reggia di Quisisana e frutto della collaborazione tra il Comune di Castellammare di Stabia e il Parco Archeologico di Pompei.

Domenica 5 luglio, dalle ore 9 alle 13.30, cittadini e visitatori potranno accedere gratuitamente al percorso didattico del museo, un'esperienza immersiva e interattiva che accompagna il pubblico alla scoperta della storia, della cultura e dell'identità dell'antica Stabia attraverso contenuti multimediali e strumenti divulgativi.

L'iniziativa continua a registrare un importante gradimento da parte del pubblico. Nelle domeniche di apertura gratuita sono state finora oltre 1.200 le presenze, un dato che conferma il crescente interesse verso il Museo Civico, diventato un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.

La giornata di domenica segnerà anche l'installazione, all'ingresso del museo, del totem "Cane Gentile – Bau Stopping", realizzato nell'ambito del progetto "La Città che Partecipa – Piccoli Cittadini, Grandi Idee". L'iniziativa nasce dalle proposte avanzate dal primo Consiglio delle Bambine e dei Bambini di Castellammare di Stabia e rappresenta un esempio concreto di partecipazione civica delle nuove generazioni.

Il totem richiama l'attenzione sui temi della convivenza civile, del rispetto degli spazi pubblici e della cittadinanza attiva, valorizzando il contributo dei più giovani nella costruzione di una comunità sempre più consapevole e attenta al bene comune.