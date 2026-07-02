Castellammare, San Leonardo: stop temporaneo all'Ortopedia. Vicinanza chiede interventi urgenti

A cura della Redazione

La temporanea sospensione, seppur parziale, delle attività del reparto di Ortopedia dell'ospedale San Leonardo di Castellmmare di Stabia accende il dibattito sulla tenuta dei servizi sanitari nel comprensorio stabiese. A intervenire è il sindaco Luigi Vicinanza, che lancia un appello all'Asl Napoli 3 Sud e alla Regione Campania affinché venga individuata in tempi rapidi una soluzione per ridurre i disagi ai cittadini e ripristinare la piena operatività del reparto.

«Faccio mia la preoccupazione di tanti cittadini stabiesi – afferma il primo cittadino – per una scelta che immagino sia dettata da esigenze organizzative, ma che rischia di incidere su un presidio sanitario di riferimento per l'intero territorio, soprattutto nel periodo estivo, quando aumenta sensibilmente il numero delle presenze».

Vicinanza rivolge quindi un appello all'Asl Napoli 3 Sud e al presidente della Regione Campania, Vincenzo Fico, che ricopre anche l'incarico di assessore alla Sanità, chiedendo un intervento tempestivo per garantire la continuità dei servizi.

Il sindaco rende noto di aver già contattato il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, dal quale avrebbe ricevuto rassicurazioni sull'impegno dell'azienda sanitaria a individuare una soluzione. Annuncia inoltre l'intenzione di incontrare il direttore sanitario dell'ospedale San Leonardo per fare il punto sullo stato delle prestazioni erogate.

«Senza ignorare le eccellenze presenti – sottolinea – ma anche senza negare le tante criticità organizzative che ancora interessano la sanità pubblica. Il diritto alla salute deve restare una priorità assoluta».

L'amministrazione comunale, conclude Vicinanza, continuerà a seguire da vicino l'evolversi della vicenda, dichiarandosi disponibile a collaborare con tutte le istituzioni competenti nell'interesse della tutela della salute dei cittadini.