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Castellammare di Stabia, aprono il "Dopo di Noi" e il nuovo asilo di via Fratte

Castellammare di Stabia, aprono il "Dopo di Noi" e il nuovo asilo di via Fratte

Due nuovi servizi dedicati all'inclusione e all'infanzia saranno inaugurati tra il 30 giugno e il 1° luglio. Investiti quasi 3 milioni di euro per strutture moderne, accessibili e al servizio della comunità.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

La prossima settimana Castellammare di Stabia sarà protagonista di un doppio appuntamento dedicato al welfare e ai servizi per l'infanzia, con l'inaugurazione di due opere realizzate grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il primo evento è in programma martedì 30 giugno, alle ore 17, presso i locali della Cooperativa Sociale Artigiani di Preziosità, in via Cannavale 9B, dove sarà inaugurata la nuova struttura del progetto "Dopo di Noi". Si tratta di due appartamenti residenziali con dodici posti letto complessivi, tra le prime esperienze di questo tipo in provincia di Napoli, pensati per favorire l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità.

L'intervento è stato finanziato con 715mila euro nell'ambito della Misura PNRR 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità. La gestione della struttura sarà affidata, in partenariato, alle cooperative Artigiani di Preziosità e La Rosa di Gerico, insieme alla Parrocchia Maria Santissima del Carmine.

Alla cerimonia interverranno il sindaco Luigi Vicinanza, l'Arcivescovo della Diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, monsignor Francesco Alfano, e le Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù.

Il secondo appuntamento è previsto per mercoledì 1° luglio, alle ore 17.30, con l'inaugurazione del nuovo asilo nido di via Fratte, che riaprirà dopo anni di abbandono grazie a un importante intervento di manutenzione straordinaria finanziato con 2 milioni e 160 mila euro nell'ambito del PNRR – Missione 4 "Istruzione e Ricerca".

I lavori hanno interessato il completo rifacimento e la riorganizzazione degli spazi interni, l'adeguamento dei servizi igienici, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico attraverso il cappotto termico e la sostituzione degli infissi. È stato inoltre installato un nuovo ascensore e sono state completamente riqualificate le aree esterne, rendendo la struttura più sicura, accessibile, moderna ed efficiente.

Le due inaugurazioni rappresentano un importante traguardo per la città, che grazie ai fondi del PNRR amplia e rafforza la propria rete di servizi sociali ed educativi, investendo nell'inclusione delle persone più fragili e nel futuro delle nuove generazioni.

(Foto di repertorio)

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