Castellammare, apre il nuovo infopoint turistico: la città si prepara al TTG di Rimini

A cura della Redazione

È attivo il nuovo infopoint turistico di Palazzo Farnese. La struttura, collocata al piano terra della sede comunale di Castellammare di Stabia e accessibile da via Sant’Anna, garantirà servizi di informazione e accoglienza per cittadini e visitatori, assicurando la continuità di un presidio strategico per la promozione del territorio.

L’attivazione del nuovo sportello, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 16.15, è frutto del lavoro congiunto tra la Città di Castellammare di Stabia, l’assessorato regionale al Turismo guidato da Vincenzo Maraio e l’Agenzia Regionale Campania Turismo, che insieme hanno individuato una soluzione condivisa per garantire il servizio in attesa che la sede di piazza Matteotti torni nuovamente disponibile.

L’infopoint fornirà informazioni sui principali attrattori turistici, sugli eventi cittadini, sui percorsi culturali e naturalistici e sui servizi disponibili per i visitatori, contribuendo a rafforzare l’immagine di Castellammare di Stabia come destinazione sempre più attrattiva.

«Abbiamo lavorato di concerto con l’Agenzia per non perdere un presidio importante di informazione turistica. In una città che sta registrando una crescente presenza di visitatori era fondamentale garantire continuità a un servizio essenziale di accoglienza e orientamento. Questo infopoint rappresenta un punto di riferimento per chi arriva a Castellammare di Stabia e vuole conoscere le bellezze, gli itinerari e le opportunità che il nostro territorio offre”, dichiarano il sindaco Luigi Vicinanza e l’assessore al Turismo Nunzia Acanfora.

In questo percorso di promozione si inserisce anche la partecipazione del Comune di Castellammare di Stabia al TTG Travel Experience di Rimini, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026. La presenza alla fiera rappresenta un’azione strategica di promozione turistica finalizzata a rafforzare il posizionamento della destinazione sui mercati turistici nazionali e internazionali e a valorizzare l’offerta culturale, naturalistica ed enogastronomica del territorio.