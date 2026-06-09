Castellammare di Stabia, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunce per lavoro nero, furti e guida in stato di ebbrezza

A cura della Redazione

Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone balneari. L’attività ha visto la collaborazione del NAS, del NIL, della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto, con l’obiettivo di contrastare irregolarità sul lavoro, reati predatori e violazioni al codice della strada.

Bar e noleggio attrezzature balneari: titolare denunciata

Nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato una 42enne titolare di un bar con attività di noleggio attrezzature balneari in via Gaeta.

All’interno della struttura sono stati riscontrati presenza di lavoratori in nero, mancata attivazione della sorveglianza sanitaria per i dipendenti, assenza di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambienti di lavoro non conformi al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Una situazione che ha portato a provvedimenti immediati da parte delle autorità competenti.

Furto di rame nel cimitero: due denunciati

Durante il servizio, i Carabinieri hanno individuato e fermato un’auto ricercata da tempo, collegata a un furto avvenuto lo scorso 28 maggio nel cimitero di Sant’Antonio Abate.

In quell’occasione, due individui avevano sottratto “oro rosso” (rame) da diverse lapidi.

I sospetti si sono concretizzati quando una gazzella dei Carabinieri ha intercettato un monovolume Opel Zafira con a bordo due cittadini romeni residenti nel campo rom di Poggioreale, via del Macello. L’auto e i volti sono risultati compatibili con le immagini del furto già in possesso degli investigatori.

I due uomini sono stati denunciati a piede libero, mentre il veicolo è stato sequestrato.

Tentato furto di bici elettrica: due giovani bloccati

La giornata di controlli non si è conclusa qui. I militari sono intervenuti anche per un tentato furto di una bicicletta elettrica. Protagonisti un 25enne e un 22enne del posto, individuati poco distante dal luogo del reato dopo la segnalazione della proprietaria al 112.

Per loro sono scattate le accuse di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale

Controlli stradali: alcol e droga

Nel corso delle verifiche al codice della strada, i Carabinieri hanno effettuato diversi alcol test: due automobilisti positivi all’alcol test, denunciati e tre giovani segnalati alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.