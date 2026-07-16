Juve Stabia, Givova rompe il silenzio: "Profonda delusione per il cambio dello sponsor tecnico"

A cura della Redazione

Givova esprime "profonda delusione" dopo l'annuncio della S.S. Juve Stabia relativo al cambio dello sponsor tecnico e afferma che tra le parti è ancora in essere un rapporto contrattuale pienamente valido. È quanto si legge in una nota diffusa dall'azienda, che preannuncia la volontà di tutelare i propri diritti nelle sedi competenti.

Nel comunicato, il marchio campano ripercorre gli anni di collaborazione con il club gialloblù, ricordando di aver accompagnato la Juve Stabia in un percorso caratterizzato da successi sportivi ma anche da momenti difficili, durante i quali, sottolinea l'azienda, non è mai venuto meno il proprio sostegno.

Secondo Givova, nel tempo si era consolidato un rapporto fondato sulla stima reciproca, sulla collaborazione e sulla comune volontà di valorizzare il progetto sportivo e le rispettive realtà.

Proprio per questo, l'annuncio del cambio dello sponsor tecnico viene accolto con "profondo rammarico", sia dal punto di vista umano sia da quello commerciale. L'azienda evidenzia inoltre che il contratto con la S.S. Juve Stabia sarebbe ancora efficace e, pertanto, ritiene necessario tutelare le proprie ragioni.

Pur ribadendo il massimo rispetto nei confronti della società, della squadra, della tifoseria e della storia del club, Givova comunica che intraprenderà tutte le iniziative ritenute opportune per salvaguardare i propri interessi, la propria immagine e il rapporto contrattuale che considera tuttora in vigore.

L'azienda conclude confermando l'intenzione di continuare a operare nel rispetto dei principi che, afferma, ne hanno sempre contraddistinto l'attività: professionalità, correttezza e rispetto degli impegni assunti.

La vicenda apre ora un possibile contenzioso tra le parti, destinato con ogni probabilità a essere chiarito nelle sedi competenti.