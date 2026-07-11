Castellammare di Stabia, il Forum dei Giovani avrà una sede al Palazzetto del Mare

A cura della Redazione

Il Forum dei Giovani di Castellammare di Stabia avrà una sede ufficiale. La Giunta comunale ha approvato la delibera con cui vengono assegnati all'organismo di rappresentanza giovanile gli spazi situati all'ultimo piano del Palazzetto del Mare, mettendo così a disposizione un luogo dedicato alle attività, agli incontri e ai progetti promossi dalle nuove generazioni.

Il provvedimento conclude un percorso amministrativo e tecnico avviato nei mesi scorsi, durante il quale sono state affrontate e risolte le criticità necessarie per rendere gli ambienti pienamente idonei ad accogliere il Forum. Con questa decisione, l'amministrazione comunale punta a rafforzare le politiche di partecipazione giovanile, offrendo uno spazio stabile dove i ragazzi potranno riunirsi, confrontarsi e sviluppare iniziative per il territorio.

«L'assegnazione della sede al Forum dei Giovani rappresenta un traguardo importante, frutto di un lavoro portato avanti con determinazione e continuità. Il percorso è stato lungo e complesso: abbiamo dovuto affrontare e superare diverse criticità tecniche e organizzative che hanno richiesto tempo e un costante lavoro di squadra con gli uffici comunali» dichiara l'assessore all'Identità, alle Politiche Giovanili e all'Educazione, Annalisa Di Nuzzo.

«Oggi consegniamo ai giovani uno spazio stabile e adeguato, dove potranno confrontarsi, progettare e partecipare attivamente alla vita della città. È da qui che passa anche la costruzione della nostra identità stabiese: dare ai ragazzi radici solide e luoghi concreti di partecipazione significa renderli protagonisti del futuro e rafforzare la coesione della nostra comunità», conclude l'assessore.