Gragnano, apre il nuovo nucleo di neuropsichiatria infantile dell'Asl Napoli 3 Sud

A cura della Redazione

Il nuovo nucleo di neuropsichiatria dell’infanzia e dell'adolescenza dell’Asl Napoli 3 Sud è un servizio dedicato alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla presa in carico di bambini e adolescenti da 0 a 18 anni con disturbi neurologici, del neurosviluppo e psichiatrici.

Il nuovo nucleo garantirà un’assistenza multidisciplinare grazie alla presenza di neuropsichiatri infantili, psicologi, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e logopedisti, offrendo alle famiglie un percorso integrato di valutazione, trattamento e continuità assistenziale.

L’accesso al servizio sarà possibile direttamente per informazioni e orientamento. La prima visita specialistica sarà effettuata su impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, con prenotazione tramite il Cup aziendale, mentre le visite di controllo saranno programmate direttamente dagli operatori del servizio.

Il nuovo presidio rappresenta un significativo rafforzamento della rete territoriale dell’Asl Napoli 3 Sud e costituirà un punto di riferimento per i cittadini dei comuni di Gragnano, Agerola, Casola di Napoli, Lettere e Pimonte, che potranno usufruire delle prestazioni specialistiche senza doversi recare presso altre sedi.

“L’apertura del nucleo di neuropsichiatria dell’infanzia e dell'adolescenza di Gragnano rappresenta un investimento concreto nella salute dei più giovani e nella qualità dell’assistenza territoriale”, afferma il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo. “Portiamo servizi specialistici più vicini ai cittadini, riducendo gli spostamenti delle famiglie e garantendo percorsi di diagnosi e cura tempestivi grazie a un’équipe multidisciplinare altamente qualificata guidata dalla dottoressa Giulia Bencivenga. Rafforzare la rete territoriale significa offrire risposte sempre più efficaci ai bisogni di bambini e adolescenti, assicurando continuità assistenziale e sostegno alle famiglie”.