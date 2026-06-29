Ubriaco in moto nella ZTL, denunciato: raffica di controlli sulle strade di Castellammare

A cura della Redazione

Circolava in moto all'interno della ZTL di Corso Garibaldi in evidente stato di ebbrezza: un uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia durante i controlli effettuati nello scorso fine settimana. Per il conducente è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, reato che prevede anche la sospensione della patente da sei a dodici mesi.

Parallelamente, gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Francesco Del Gaudio, hanno intensificato i controlli nelle aree dei lidi balneari, dove, anche grazie all'impiego del sistema "Street Control", sono state elevate oltre 150 sanzioni per violazioni del Codice della Strada relative alla sosta irregolare dei veicoli.

L'attività di controllo ha interessato anche le zone della movida notturna. Nel corso del weekend sono stati controllati oltre 100 veicoli: numerose anche in questo caso le sanzioni elevate per violazioni del Codice della Strada, in particolare per circolazione senza copertura assicurativa e per omessa revisione periodica.