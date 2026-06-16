Castellammare di Stabia, Oltre 2,8 milioni dal PNRR: apre il “Dopo di Noi” e rinasce l'asilo nido di via Fratte

A cura della Redazione

I fondi del PNRR prendono forma nell’area collinare di Castellammare di Stabia con due importanti interventi dedicati al welfare, all’inclusione sociale e ai servizi per l’infanzia. In due giornate consecutive saranno inaugurate opere realizzate grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare i servizi sul territorio.

Progetto “Dopo di Noi”: due appartamenti per l’autonomia delle persone con disabilità

Martedì 30 giugno, alle ore 17, nei locali della Cooperativa Sociale Artigiani di Preziosità, in via Cannavale 9B, si terrà il taglio del nastro di due appartamenti residenziali realizzati nell’ambito del progetto “Dopo di Noi”.

La struttura dispone di 12 posti letto complessivi ed è tra le prime iniziative del genere realizzate in provincia di Napoli. L’intervento punta a promuovere l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità attraverso percorsi di vita indipendente.

L’opera è stata finanziata con 715mila euro nell’ambito della Misura PNRR 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità e sarà gestita in partenariato dalle cooperative Artigiani di Preziosità e La Rosa di Gerico, insieme alla Parrocchia Maria Santissima del Carmine.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Luigi Vicinanza, l’Arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, Monsignor Francesco Alfano, e le Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù.

Nuovo asilo nido di via Fratte: lavori completati grazie al PNRR

Mercoledì primo luglio, alle ore 17.30, aprirà ufficialmente il nuovo asilo nido di via Fratte, completamente riqualificato grazie a un finanziamento di 2 milioni e 160mila euro nell’ambito del PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”.

L’intervento di manutenzione straordinaria ha riguardato il rifacimento e la riorganizzazione degli spazi interni, l’adeguamento dei servizi igienici, l’installazione di un impianto fotovoltaico, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico attraverso la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione degli infissi.

Tra le opere realizzate figurano anche un nuovo ascensore e la completa riqualificazione delle aree esterne, rendendo la struttura più sicura, accessibile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Luigi Vicinanza: “Investimenti che diventano opportunità e diritti”

«Queste inaugurazioni rappresentano il risultato concreto di un intenso lavoro che ha consentito a questa amministrazione di recuperare, preservare e trasformare in opere reali importanti risorse del PNRR. Parliamo di investimenti che migliorano la qualità della vita delle persone, rafforzano i servizi educativi e promuovono percorsi di inclusione e autonomia per i cittadini più fragili. Il nostro obiettivo è fare in modo che ogni euro finanziato si traduca in opportunità, diritti e servizi per la comunità stabiese», dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.