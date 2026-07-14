Castellammare di Stabia, il Comune sciolto per camorra: il Governo nomina la commissione straordinaria

A cura della Redazione

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia, guidato dal sindaco Luigi Vicinanza, per infiltrazioni della criminalità organizzata, accogliendo la proposta del ministro dell'Interno al termine dell'iter avviato con l'insediamento della commissione d'accesso.

Il provvedimento, previsto dall'articolo 143 del Testo unico degli enti locali, comporta la cessazione anticipata degli organi elettivi dell'ente e l'affidamento della gestione amministrativa a una commissione straordinaria, che guiderà il Comune per un periodo di 18 mesi, prorogabile fino a un massimo di 24 nei casi previsti dalla legge.

La decisione arriva al termine dell'attività ispettiva svolta dalla commissione d'accesso nominata dalla Prefettura, incaricata di verificare l'eventuale esistenza di collegamenti diretti o indiretti tra amministratori e criminalità organizzata o di forme di condizionamento tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose rappresenta una delle misure più incisive previste dall'ordinamento per tutelare la pubblica amministrazione da condizionamenti della criminalità organizzata. L'obiettivo è ripristinare condizioni di legalità e trasparenza nell'attività dell'ente, consentendo alla commissione straordinaria di rimuovere eventuali criticità amministrative e predisporre il ritorno alla normale gestione democratica.

Durante il periodo commissariale saranno i tre commissari nominati dal Governo a esercitare le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, garantendo la continuità dei servizi e adottando gli atti necessari al funzionamento dell'ente.

Lo scioglimento segna una pagina particolarmente delicata per Castellammare di Stabia, città che negli anni ha più volte dovuto confrontarsi con il fenomeno della criminalità organizzata e con le sue ricadute sul tessuto economico, sociale e istituzionale.

Al termine della gestione commissariale, salvo eventuali proroghe previste dalla normativa, i cittadini saranno chiamati a eleggere una nuova amministrazione comunale.