Castellammare, noleggio abusivo di lettini e ombrelloni in spiaggia: denunciato un 45enne

Operazione congiunta contro l'abusivismo commerciale sul litorale di Castellammare di Stabia. Nel corso dei controlli effettuati sull'arenile di Corso Garibaldi, un uomo di 45 anni, residente in città, è stato denunciato a piede libero per aver esercitato abusivamente l'attività di noleggio di lettini, sdraio e ombrelloni, occupando senza autorizzazione il suolo demaniale marittimo.
L'intervento è stato eseguito dalla Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa, agli ordini del colonnello Francesco Del Gaudio e coordinata dal tenente Donato Palmieri, in collaborazione con i militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia e il personale della Guardia Costiera.
Il sequestro
Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 150 tra lettini, sdraio e ombrelloni utilizzati per l'attività abusiva. Gli agenti hanno inoltre contestato sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 10mila euro.
Durante i controlli è stata sanzionata anche un'attività commerciale regolarmente autorizzata per violazioni al Codice della Navigazione.
L'attività di vigilanza ha infine portato al sequestro di un quantitativo di giocattoli e gonfiabili da mare messi in vendita da un ambulante privo delle necessarie autorizzazioni.
La dichiarazione del sindaco Vicinanza
«Il mare è un bene pubblico, un patrimonio della nostra comunità e deve poter essere vissuto nel rispetto delle regole e dei diritti di tutti. Abbiamo scelto di restituire l'arenile ai cittadini, perché la spiaggia deve essere uno spazio di socialità, benessere e inclusione, non un luogo dove pochi possono prevalere sulla collettività. Per questo motivo contrastare ogni forma di abusivismo significa difendere il diritto al mare, che rappresenta un nuovo diritto sociale. I controlli proseguiranno perché la legalità sul nostro litorale è una condizione indispensabile per garantire a tutti la possibilità di vivere pienamente la spiaggia», ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.