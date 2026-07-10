Castellammare, arriva lo Smart Parking: con un click trovi i parcheggi liberi in città

A cura della Redazione

Trovare un parcheggio a Castellammare di Stabia sarà più semplice grazie allo Smart Parking, il servizio digitale messo a disposizione dal Comune per aiutare cittadini, turisti e visitatori a individuare in tempo reale le aree con maggiore disponibilità di posti auto.

La piattaforma, accessibile gratuitamente da smartphone, tablet e computer, permette di consultare una mappa digitale aggiornata in tempo reale, indicando le zone dove è più alta la probabilità di trovare uno stallo libero nelle aree di sosta a pagamento.

L'iniziativa è stata realizzata dal Comune di Castellammare di Stabia in collaborazione con TMP, gestore del servizio delle strisce blu, nell'ambito delle attività promosse dall'assessorato alla Smart City e alla Mobilità sostenibile.

L'obiettivo è duplice: ridurre i tempi di ricerca del parcheggio e alleggerire il traffico cittadino, contribuendo così a una mobilità più efficiente e rispettosa dell'ambiente.

Il servizio assume un'importanza ancora maggiore durante la stagione estiva, quando la città registra un consistente aumento delle presenze e, nei fine settimana, entra in vigore la Zona a Traffico Limitato su Corso Garibaldi.

«Con la stagione estiva ormai entrata nel vivo e l'istituzione della ZTL sul lungomare durante il weekend – spiegano il sindaco Luigi Vicinanza e l'assessore alla Smart City e alla Mobilità sostenibile Beniamino Di Martino – è fondamentale mettere a disposizione strumenti concreti che rendano più semplice raggiungere il centro cittadino. Lo Smart Parking consente di individuare rapidamente un posto auto disponibile, riducendo traffico, tempi di attesa e stress per automobilisti e visitatori. È un servizio che migliora l'esperienza di chi vive e frequenta Castellammare, sostenendo anche le attività commerciali e favorendo una mobilità più moderna e sostenibile».

Il servizio è consultabile gratuitamente all'indirizzo stabia.k-city.it e rappresenta uno degli strumenti con cui l'amministrazione comunale punta a rendere sempre più smart la gestione della mobilità urbana.

(foto skidata)

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook.