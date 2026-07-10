Castellammare assume altri 8 vigili urbani per l'estate: più controlli su lungomare e centro

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La Giunta approva nuove assunzioni a tempo determinato fino a ottobre. Salgono a 14 gli agenti stagionali per rafforzare sicurezza, viabilità e presidio del territorio.

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La Polizia Locale di Castellammare di Stabia si rafforza in vista del periodo di maggiore afflusso turistico. La Giunta comunale ha approvato l'integrazione del piano del fabbisogno di personale per il 2026, autorizzando l'assunzione a tempo determinato di otto nuovi agenti, che entreranno in servizio fino alla fine del mese di ottobre.

I nuovi ingressi si aggiungono ai sei agenti stagionali già reclutati nelle scorse settimane, portando così a 14 il numero complessivo delle assunzioni effettuate dall'amministrazione per affrontare le esigenze della stagione estiva.

L'obiettivo è garantire una presenza più capillare della Polizia Locale nelle aree maggiormente frequentate, dal lungomare al centro cittadino, dove durante l'estate si registra un significativo incremento di residenti, turisti e visitatori.

Il potenziamento dell'organico consentirà di intensificare i controlli sul territorio, migliorare la gestione della viabilità, presidiare i punti più sensibili della città e assicurare interventi più rapidi a tutela della sicurezza urbana.

«Con questa scelta continuiamo a investire nella sicurezza e nella qualità dei servizi offerti ai cittadini e a quanti scelgono di trascorrere l'estate a Castellammare di Stabia - dichiara il sindaco Luigi Vicinanza -. La nostra città registra un notevole aumento delle presenze e luoghi simbolo come il lungomare e il centro diventano punti di riferimento per migliaia di persone. L'arrivo di questi otto agenti consentirà di rafforzare la presenza della Polizia Locale, migliorare il controllo della viabilità, garantire un presidio costante nelle aree più frequentate e offrire risposte ancora più tempestive alle esigenze della comunità».

Il provvedimento rientra nelle misure adottate dall'amministrazione comunale per affrontare al meglio il periodo estivo, durante il quale Castellammare di Stabia è interessata da un sensibile aumento dei flussi turistici e della mobilità cittadina.