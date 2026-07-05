Lavori Enel sulla rete elettrica: lunedì 6 luglio, via Nocera chiusa al traffico

A cura della Redazione

Domani, lunedì 6 luglio, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, via Nocera resterà interdetta al traffico veicolare per consentire l'esecuzione dei lavori sulla rete elettrica da parte di Enel.

La chiusura si rende necessaria per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni previste nell'ambito degli interventi di ammodernamento della rete elettrica, propedeutici ai successivi lavori di riqualificazione stradale già programmati. Si invitano i cittadini e gli automobilisti diretti in centro a utilizzare percorsi alternativi, così da limitare i disagi alla circolazione.

"Siamo consapevoli che la chiusura temporanea di via Nocera potrà comportare non pochi disagi per cittadini , residenti e operatori economici - dichiara il sindaco Luigi Vicinanza -. Chiediamo a tutti collaborazione e pazienza, utilizzando, ove possibile, i percorsi alternativi predisposti. Si tratta di sacrifici temporanei ma indispensabili per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di ammodernamento della rete elettrica, eseguiti da Enel, interventi propedeutici alle successive opere di riqualificazione stradale attese da anni dalla comunità. L'obiettivo è restituire ai cittadini infrastrutture più moderne, sicure ed efficienti, attenuando i disagi durante tutte le fasi del cantiere".