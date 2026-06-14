Castellammare, al via i lavori sulla rete elettrica: viabilità modificata fino ad agosto

A cura della Redazione

Prenderanno il via domani, lunedì 15 giugno, a Castellammare i Stabia i lavori di sostituzione dei cavi di media tensione eseguiti dalla SO.I.GEA. S.p.A. per conto di E-Distribuzione. L'intervento, che interesserà l'area compresa tra vnelia Cosenza e via Bonito, proseguirà fino al 14 agosto e comporterà modifiche temporanee alla viabilità.

L’amministrazione comunale precisa che non è prevista una chiusura generalizzata del centro cittadino. Le limitazioni alla circolazione interesseranno, dove le condizioni lo consentano, una sola parte della carreggiata nei tratti di volta in volta coinvolti dai lavori. Le modifiche alla viabilità saranno disposte per fasi, in funzione dell’avanzamento del cantiere. Per i casi in cui non sarà possibile il transito, sono già previsti percorsi alternativi volti a garantire il deflusso del traffico e a limitare i disagi.

L'intervento sulla rete elettrica rappresenta un passaggio indispensabile per i successivi interventi di riqualificazione stradale già programmati su via Nocera e via Santa Maria dell'Orto, dove sarà realizzata una nuova pavimentazione stradale. Opere attese da anni da residenti e operatori della zona, e finalizzate a migliorare sicurezza e decoro urbano.

«Comprendiamo le preoccupazioni emerse in queste ore, ma vogliamo rassicurare cittadini e operatori economici: il centro cittadino resterà accessibile. Le limitazioni saranno gestite per fasi, così da garantire la massima continuità della circolazione compatibilmente con l’esecuzione dei lavori. Si tratta di un intervento necessario che consentirà non solo di ammodernare una parte importante della rete elettrica cittadina, ma anche di realizzare, finalmente, opere di riqualificazione stradale attese da anni dalla comunità», chiarisce l’amministrazione comunale.