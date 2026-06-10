Juve Stabia, gli auguri del sindaco Vicinanza al nuovo presidente Alfredo Guerri

A cura della Redazione

Dopo aver lanciato nei giorni scorsi un appello all'imprenditoria locale affinché sostenesse il progetto di rilancio della Juve Stabia, il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza torna a intervenire sulla vicenda societaria per rivolgere un messaggio di auguri ad Alfredo Guerri, da poco nominato presidente del club gialloblù.

Il primo cittadino ha espresso, a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità stabiese, il proprio sostegno al nuovo corso della società, sottolineando il valore che la Juve Stabia rappresenta per la città non soltanto dal punto di vista sportivo.

«Rivolgo ad Alfredo Guerri i migliori auguri per il nuovo impegno alla guida della Juve Stabia. La nostra squadra rappresenta un patrimonio di grande valore sportivo e sociale per Castellammare di Stabia, un simbolo di appartenenza e identità capace di unire generazioni di tifosi» ha dichiarato Vicinanza.

Le parole del sindaco arrivano in una fase particolarmente importante per il futuro delle Vespe, chiamate a consolidare il percorso intrapreso dopo le positive stagioni vissute negli ultimi anni. Un cammino che, secondo il primo cittadino, ha dimostrato la forza e la competitività del club anche nei momenti più complessi.

«La stagione appena conclusa ha evidenziato il valore della squadra e della società, capaci di disputare un campionato di alto livello e di raggiungere risultati significativi nonostante le difficoltà affrontate lungo il percorso» ha aggiunto il sindaco.

Vicinanza guarda ora con fiducia alla nuova gestione, auspicando che l'ingresso di Guerri possa garantire stabilità e sviluppo alla società gialloblù.

«Ci auguriamo che questa nuova fase possa assicurare continuità, solidità e prospettive di crescita, nel rispetto della storia della Juve Stabia e delle aspettative dei tifosi» ha concluso.

L'intervento del sindaco si inserisce nel clima di attesa e di entusiasmo che accompagna il nuovo corso societario, con la speranza che il progetto guidato da Alfredo Guerri possa rafforzare ulteriormente il legame tra la squadra e il territorio, consolidando il ruolo della Juve Stabia come uno dei principali simboli sportivi della città.

(Foto Facebook Juve Stabia nel Cuore)

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