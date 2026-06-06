Juve Stabia, appello di Vicinanza agli imprenditori: «Sostenete il progetto per la Serie B»

A cura della Redazione

Un appello al mondo dell’imprenditoria stabiese affinché si stringa attorno alla Juve Stabia in un momento decisivo per il futuro del club. A lanciarlo è il sindaco Luigi Vicinanza, che invita le realtà economiche del territorio a sostenere il progetto di rilancio della società gialloblù e ad affiancare l’imprenditore Alfredo Guerri nel percorso che punta a garantire l’iscrizione e la permanenza della squadra nel campionato di Serie B.

Secondo il primo cittadino, mancano ormai pochi giorni per completare gli adempimenti necessari e assicurare alla Juve Stabia la partecipazione al torneo cadetto per il terzo anno consecutivo, dopo due stagioni che hanno regalato entusiasmo e soddisfazioni alla tifoseria e all’intera città.

«È il momento di tifare tutti insieme per la Juve Stabia» afferma Vicinanza, sottolineando come il club rappresenti oggi molto più di una semplice squadra di calcio. Per il sindaco, infatti, la società è diventata un simbolo capace di identificare l’intera comunità stabiese e di promuovere all’esterno un’immagine positiva e vincente della città.

Al centro dell’appello vi è la figura di Alfredo Guerri, imprenditore che avrebbe manifestato agli amministratori giudiziari la volontà di rilevare e risanare la società attraverso un importante investimento economico e finanziario.

«Guerri ha già sostenuto la Juve Stabia in qualità di sponsor; ora va oltre e non va lasciato solo» evidenzia il sindaco, invitando gli imprenditori locali a contribuire al progetto secondo le proprie possibilità e nelle forme che saranno concordate con gli amministratori giudiziari.

Nel suo intervento, Vicinanza ha anche voluto ringraziare gli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara per il lavoro svolto negli ultimi mesi nella gestione della società e nella tutela della continuità sportiva del club.

L’obiettivo indicato dal primo cittadino è quello di costruire una nuova società solida, trasparente e capace di garantire stabilità nel tempo. Un percorso che, secondo il sindaco, potrebbe in futuro aprire anche a forme di partecipazione diretta della cittadinanza.

«Più avanti si potrà valutare anche l’ipotesi di una compartecipazione dei cittadini attraverso forme di azionariato popolare» spiega Vicinanza, precisando tuttavia che il momento attuale richiede decisioni immediate da parte del mondo imprenditoriale.

Per il sindaco, infatti, la priorità è consolidare il futuro della Juve Stabia e trasformare il sostegno alla squadra in un progetto condiviso dall’intero territorio.

«Ora è il momento delle scelte individuali. Per una grande squadra, una Grande Stabia» conclude il primo cittadino, rilanciando l’appello a tutte le forze economiche e produttive della città affinché contribuiscano a scrivere una nuova pagina della storia gialloblù.