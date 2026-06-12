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Castellammare, Villa Comunale: gira armato e col volto coperto. Era un video per TikTok

Castellammare, Villa Comunale: gira armato e col volto coperto. Era un video per TikTok

Paura dopo la segnalazione di un uomo in mimetica con un fucile. Denunciato un 20enne

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Girava a volto coperto e armato in Villa Comunale, ma si trattava di repliche giocattolo utilizzate per la realizzazione di un video su TikTok.

Un uomo è stato denunciato per procurato allarme e disturbo della quiete pubblica dalla Polizia Locale di Castellammare di Stabia, al termine dell’intervento scattato dopo la segnalazione di alcuni cittadini. 

Il fatto è avvenuto nella serata dell’11 giugno, nella zona della banchina di Zì Catiello, dove alcune persone hanno allertato le forze dell’ordine segnalando la presenza di un soggetto armato in Villa Comunale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale (Sezione Polizia Stradale), guidata dal Comandante Francesco Del Gaudio e coordinata dal personale in servizio, con il supporto di ulteriori unità inviate dalla Centrale Operativa a causa della delicatezza della segnalazione. Gli agenti hanno identificato il giovane che si aggirava nell’area indossando una tuta mimetica completa e presidi di tipo tattico, tra cui gilet, casco e guanti. Il soggetto aveva il volto completamente coperto e impugnava quello che appariva come un fucile. 

Dopo un intervento condotto con cautela operativa, l’uomo è stato fermato e messo in sicurezza. Il giovane, classe 2004, ha riferito di aver organizzato la scena per realizzare riprese con un drone destinate ai social network, in particolare TikTok. Successivamente è stato accertato che le armi e l’equipaggiamento utilizzati erano in realtà riproduzioni giocattolo. Le attrezzature utilizzate e le repliche delle armi sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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