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Castellammare di Stabia, disinfestazione e derattizzazione: ecco il programma

Castellammare di Stabia, disinfestazione e derattizzazione: ecco il programma

La Villa Comunale sarà la prima area coinvolta, con due cicli di intervento

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

La Città di Castellammare di Stabia prosegue le attività di prevenzione, tutela della salute pubblica e decoro urbano con una serie di interventi di disinfestazione e derattizzazione che, nelle prossime settimane, interesseranno alcuni dei principali luoghi pubblici del territorio comunale. 

La Villa Comunale sarà la prima area coinvolta, con due cicli di disinfestazione e due di derattizzazione. Le operazioni di disinfestazione si svolgeranno domani, martedì 9 giugno e martedì 23 giugno, dalle ore 4:30; mentre quelle di derattizzazione sono previste mercoledì 10 giugno e mercoledì 24 giugno, dalle ore 8:00.

Le attività proseguiranno giovedì 11 giugno, a partire dalle ore 18:00, nel cimitero e nella biblioteca comunali. Un successivo intervento nel solo cimitero è invece programmato per giovedì 25 giugno, sempre dalle ore 18:00. L’amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare le indicazioni che saranno fornite durante lo svolgimento delle operazioni.

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