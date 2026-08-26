Castellammare di Stabia, chiosco abusivo in via Bonito: scatta il sequestro, 10mila euro di sanzioni

A cura della Redazione

Nuovo intervento contro l’abusivismo commerciale a Castellammare di Stabia, dove Carabinieri e Polizia Municipale hanno individuato e chiuso un chiosco privo delle necessarie autorizzazioni in via Bonito.

L’attività era adibita alla vendita di bevande, frutta e snack e occupava abusivamente parte del suolo pubblico. A finire nei guai è stata una 71enne stabiese, sanzionata per l’esercizio dell’attività senza licenza e per l’occupazione non autorizzata dell’area.

Durante l’operazione sono stati sequestrati 2 gazebo, 12 tavoli, 24 sedie e 4 ombrelloni utilizzati per l’attività commerciale.

Pesante il conto delle sanzioni amministrative, che ammonta complessivamente a 10mila euro. Per il chiosco è scattata anche la chiusura.

Un’area già finita nel mirino dei controlli

Non è la prima volta che le forze dell’ordine intervengono nella zona di via Bonito. In passato erano già state individuate, sanzionate e chiuse altre attività abusive. Nonostante i precedenti interventi, il fenomeno tende però a ripresentarsi.

Da qui la decisione di mantenere alta l’attenzione sull’area. I controlli di Carabinieri e Polizia Municipale proseguiranno anche nelle prossime ore, con l’obiettivo di contrastare nuove occupazioni abusive di suolo pubblico e attività commerciali prive delle necessarie autorizzazioni.