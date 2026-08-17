Vico Equense, mancanza d'acqua per guasto improvviso. Le strade interessate

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di VICO EQUENSE:
VIA ANTIGNANO
VIA AROLA
VIA BELVEDERE
VIA FAITO
VIA NUOVA BELVEDERE
VIA PATIERNO
VIA RAFFAELE BOSCO
VIA TICCIANO
VIA VECCHIA MOIANO PER TICCIANO
VIA VERGINI
LOCALITA' BELVEDERE
LOCALITA' PATIERNO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di lunedì 17 agosto 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.