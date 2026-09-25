Castellammare, “Tradizioni in Coro”: alla Chiesa dello Spirito Santo le voci del CAI

A cura della Redazione

Nuovo appuntamento con la musica a Castellammare di Stabia. Sabato 26 settembre, alle ore 19, la Chiesa dello Spirito Santo, in Ponte dello Spirito Santo 10, ospiterà “Tradizioni in Coro: Voci di Terra e Memoria”, evento organizzato dall’Associazione Centro Studi Mousiké.

Protagonista della serata sarà il Coro del CAI (Club Alpino Italiano) - Sezione di Frosinone, nell’ambito dell’VIII edizione del Music Festival.

Un festival nel segno dell'inclusività

La rassegna, inaugurata nel 2018, nasce con un’identità multigenere e propone formazioni e generi musicali anche molto diversi tra loro. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L’obiettivo è favorire una diffusione ampia e variegata della musica, attraverso una proposta originale e inclusiva in grado di coinvolgere pubblici differenti: dalla comunità locale agli studenti, fino ai turisti italiani e stranieri.

La musica diventa così un filo conduttore capace di unire persone ed esperienze diverse, favorendo il confronto e l'incontro con nuove idee.

Un viaggio tra canti popolari, radici e memoria

Nella suggestiva cornice della Chiesa dello Spirito Santo, il Coro del CAI di Frosinone sarà diretto dal maestro Giuseppina Antonucci.

Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso canti d’ispirazione popolare e celebri pagine della tradizione corale italiana, con brani capaci di evocare il rapporto con le radici, il territorio e la memoria.

Il progetto “Crea futuro – Cultura e Innovazione”

L'iniziativa è cofinanziata con i fondi del 5x1000 e rientra nel progetto “Crea futuro – Cultura e Innovazione”, finanziato con risorse del PR Campania FESR 2021-2027, nell’ambito dell’avviso pubblico destinato al sostegno e allo sviluppo delle imprese culturali e creative.

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