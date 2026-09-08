Lettere, guasto idrico: mancanza d'acqua in alcune zone del Comune

La GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Lettere:
VIA BOTTEGA
VIA CANALE
VIA CASA TUDISCO
VIA FASULO
VIA NUOVA STRADA DI ORSANO
VIA SAN MARTINO
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 17:00 di martedì 8 settembre 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.