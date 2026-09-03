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Gragnano, rubinetto a secco in molte zone della città. Ecco quali

Gragnano, rubinetto a secco in molte zone della città. Ecco quali

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà a partire dalle 07:00 di venerdì

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

La GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Gragnano:

PIAZZA CAPRILE
VIA AURANO
VIA CAPRILE
VIA CROCE
VIA GIUSEPPE RAFFAELLI
VIA MANDRIO
VIA SAN FELICE
VIA SAN GIUSEPPE
VIA SAN LUIGI
VIA SERBATOIO
VIALE SAN FRANCESCO
VIA VICINALE DEI MULINI
VIA PIGNO
VIA MOLINO DELLA CROCE
VIA ZUCCARIELLO
VIA LOGRADO
VIA INSELCIATA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

È stato predisposto il servizio idrico sostitutivo mediante serbatoi mobili ubicati in Piazza Caprile e Piazza Castello.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 07:00 di venerdì 4 settembre 2026.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.

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