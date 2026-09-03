Castellammare, concessioni balneari: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

A cura della Redazione

Svolta nella vicenda delle concessioni balneari a Castellammare di Stabia. Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli presentati dalla Civica Avvocatura del Comune, riformando le precedenti ordinanze cautelari del Tar di Napoli.

La controversia riguarda le spiagge La Rotonda, La Palombara e Pozzano, i cui gestori avevano impugnato i provvedimenti adottati dall'Ente relativi alla decadenza delle autorizzazioni demaniali e alla contestuale revoca dell'affidamento in gestione delle spiagge, ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della Navigazione.

Il Tar aveva sospeso i provvedimenti del Comune

In precedenza il Tar di Napoli aveva accolto le istanze cautelari avanzate nell'ambito dei ricorsi presentati dai gestori, disponendo la sospensione degli effetti dei provvedimenti comunali. Contro queste decisioni il Comune di Castellammare, attraverso la propria Avvocatura, aveva presentato appello al Consiglio di Stato. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il Consiglio di Stato: prevale la tutela della legalità

Con le ordinanze pubblicate oggi, i giudici di Palazzo Spada hanno accolto gli appelli dell'amministrazione comunale, riformando le decisioni cautelari del Tar.

Secondo quanto riferisce il Comune, il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevoli di accoglimento le ragioni dell'Ente, dando prevalenza ai profili legati alla tutela della legalità. Di conseguenza, tornano a produrre i loro effetti i provvedimenti adottati dal Comune: la decadenza delle autorizzazioni demaniali e la revoca dell'affidamento in gestione delle tre spiagge restano, allo stato, valide ed efficaci.

Il giudizio di merito ad aprile 2027

La vicenda giudiziaria, tuttavia, non è ancora conclusa. La decisione del Consiglio di Stato riguarda infatti la fase cautelare.

Per la definizione nel merito dei ricorsi bisognerà attendere il pronunciamento del Tar di Napoli, che ha fissato l'udienza ad aprile 2027.

Fino ad allora resteranno efficaci i provvedimenti adottati dal Comune nei confronti delle tre strutture balneari.