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Lettere, rubinetto a secco su tutto il territorio cittadino

Lettere, rubinetto a secco su tutto il territorio cittadino

Otto ore di sospensione di erogazione idrica tra mercoldì 9 e giovedì 10 settembre

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

La GORI comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 22:00 di mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 06:00 di giovedì 10 settembre 2026, sull’intero territorio cittadino del comune di Lettere.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.

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