Gragnano celebra Lina Sastri, a lei il Premio “Città della Pasta 2026”

A Gragnano, dove la pasta è memoria, identità e racconto, il Premio “Gragnano Città della Pasta 2026” ha celebrato una delle voci più autentiche e prestigiose di Napoli: Lina Sastri. Grande attrice, cantante e interprete di una napoletanità capace di parlare al mondo.

A Gragnano la tradizione si respira

Ci sono luoghi nei quali la tradizione non è semplicemente qualcosa da conservare. È qualcosa che si respira. A Gragnano accade con la pasta.

Basta attraversare le sue strade, lasciarsi accompagnare dai colori e dai rumori della festa, per comprendere che qui la pasta non è soltanto un’eccellenza gastronomica conosciuta in ogni angolo del mondo. È una storia collettiva. È il profumo delle case, il lavoro delle mani, la pazienza delle generazioni, il pranzo della domenica, la tavola apparecchiata e la famiglia che si ritrova. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ed è proprio dentro questa straordinaria atmosfera che si è svolto “Gragnano Città della Pasta 2026”, un appuntamento che ha coinvolto l’intero paese e i suoi abitanti, trasformando Gragnano in un grande palcoscenico di cultura, tradizione, convivialità e appartenenza.

Il Premio 2026 a Lina Sastri

A ricevere il Premio Gragnano Città della Pasta 2026 è stata Lina Sastri, artista immensa e profondamente napoletana, capace di portare sul palcoscenico la voce, l’anima, la malinconia, la passione e la forza di una città che non smette mai di raccontarsi. Lina Sastri è Napoli. Lo è nella musica, nel teatro, nel cinema. Lo è nella voce che sa diventare canto e nella parola che sa trasformarsi in emozione. Lo è in quella capacità rara di attraversare il tempo senza perdere il legame con le proprie radici. Premiarla a Gragnano significa, dunque, mettere idealmente una tradizione accanto all’altra: l’arte e la pasta, il teatro e la tavola, la memoria e il futuro. Due forme diverse della stessa straordinaria capacità napoletana di trasformare ciò che è quotidiano in qualcosa di universale.

La pasta, una lingua conosciuta in tutto il mondo

Il racconto di una città che ha fatto della pasta una lingua conosciuta in tutto il mondo. Una lingua fatta di semola e acqua, di mani esperte e di tempo. Una lingua che passa attraverso i pastai e arriva sulle tavole, portando con sé il carattere di una terra. Il profumo che si alza da una pentola. Il vapore che appanna i vetri della cucina. Il sugo che borbotta lentamente. La forchetta che raccoglie gli spaghetti. Una tavola dove nessuno ha fretta di andare via. Un mondo che Gragnano ha saputo custodire e consegnare alle generazioni, fino a diventare un nome che, quando viene pronunciato, fa pensare immediatamente alla pasta.

Una festa che diventa un abbraccio collettivo

E allora la festa di “Gragnano Città della Pasta 2026” diventa qualcosa di più di un evento. Diventa un abbraccio collettivo.

Un paese che si riconosce nella propria storia e che sceglie di celebrarla insieme. Una comunità che si ritrova nelle piazze, nelle strade, nelle attività, nei sorrisi della gente. Un’intera città che racconta se stessa attraverso ciò che ha di più autentico. Gragnano, in questa occasione, ha mostrato tutta la sua anima.

Quella di una città orgogliosa delle proprie radici, ma con lo sguardo rivolto al futuro.