Lettere, interruzione idrica in 16 strade: ecco quali

La GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di LETTERE:
PIAZZA ROMA
VIA CASA AVOLIO
VIA CASA IOZZINO
VIA CASA MARANGI
VIA CASA MOSCA
VIA CASA RUSSO
VIA CASA TUDISCO
VIA CONSERVE
VIA FASULO
VIA GRADONI DI SAN LORENZO
VIA NUOVA STRADA DI ORSANO
VIA POZZILLO
VIA SAN LORENZO
VIA SAN MICHELE ARCANGELO
VIA SANTA MARIA LA LAMA
VIA VESCOVATO
ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:00 di mercoledì 9 settembre 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.