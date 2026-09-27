Castellammare, frana dopo il maltempo: riaperte la Statale 145 e la galleria di Pozzano

Proseguono a Castellammare di Stabia le operazioni dopo il maltempo che ha provocato frane e smottamenti in diverse zone della città. Il Centro Operativo Comunale resta attivo per coordinare gli interventi e verificare le condizioni delle aree maggiormente colpite.

La priorità è stata il ripristino della viabilità sulla Statale 145 e nella galleria di Pozzano, entrambe riaperte al traffico già nella giornata di ieri grazie anche all'intervento delle squadre Anas.

Una notte di lavoro per liberare le strade dai detriti

Particolarmente impegnative le operazioni in via Madonna della Libera e via Vecchia Pozzano, dove le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Napoli e della Protezione Civile regionale hanno lavorato per tutta la notte. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Gli interventi per rimuovere i detriti dalle carreggiate si sono conclusi nella tarda mattinata, consentendo di superare alcune delle principali criticità provocate dall'evento meteorologico.

Le attività sono state coordinate in stretto raccordo con Prefettura di Napoli, Protezione Civile della Regione Campania, Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine e Polizia Municipale.

Ricognizioni aeree sulle zone colpite

L'attenzione si concentra ora sulle cause della frana e sulla sicurezza delle aree interessate. Con gli esperti dell'Autorità di Bacino e della Protezione Civile sono state effettuate ricognizioni aeree, utilizzando i mezzi tecnici messi a disposizione dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli.

L'obiettivo è individuare i punti maggiormente critici e valutare le condizioni delle zone nelle quali sono presenti diversi insediamenti abitativi.

Si valutano nuovi interventi per la sicurezza

Sulla base degli accertamenti effettuati dai tecnici saranno definite le eventuali ulteriori opere necessarie.

Il commissario coordinatore della Commissione straordinaria, Dario Caputo, valuterà le proposte di intervento che emergeranno dalle verifiche, con l'obiettivo di mettere in sicurezza le aree interessate e tutelare la pubblica incolumità.