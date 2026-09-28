Castellammare ricorda i marinai morti in mare: cerimonia nella Baia di Pozzano

A cura della Redazione

Torna a Castellammare di Stabia l'appuntamento dedicato alla memoria dei marinai morti o scomparsi in mare. La commemorazione, organizzata dal locale Gruppo dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI) con il patrocinio morale della Città, si svolgerà mercoledì 30 settembre.

Quest'anno è stata scelta una data diversa dal tradizionale 9 settembre per ricordare un episodio particolarmente legato al territorio: l'affondamento del sommergibile Gondar, avvenuto il 30 settembre 1940 ad opera delle forze aeronavali inglesi.

A bordo perse la vita il marinaio elettricista Luigi Longobardi, originario di Lettere, successivamente insignito alla memoria della Medaglia d'Oro al Valor Militare. Proprio a Longobardi è intitolato il Gruppo ANMI di Castellammare. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il ricordo dei Caduti del mare

Alla presenza delle autorità militari, civili e religiose sarà celebrata la Giornata della memoria dei marinai morti o scomparsi in mare.

La commemorazione abbraccerà idealmente tutti coloro che hanno perso la vita in mare al servizio della Patria, compresi gli oltre 1.700 marinai della corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Vivaldi e Da Noli, morti il 9 settembre 1943.

Un momento di raccoglimento che vuole mantenere vivo il ricordo del sacrificio di generazioni di marinai.

Messa a Portosalvo e corteo delle delegazioni

Il programma prenderà il via alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo, dove sarà celebrata la Santa Messa dal cappellano militare di Presidio don Cosimo Monopoli e dal delegato diocesano delle Associazioni Combattentistiche della Diocesi di Nola don Giovanni D'Andrea.

La funzione sarà accompagnata dal Coro della sezione ANCR di Scafati.

Alle ore 11 le delegazioni, con labari e vessilli, sfileranno verso la sede della Lega Navale Italiana.

Una corona di fiori nella Baia di Pozzano

Il momento più suggestivo della commemorazione è previsto alle 11.30, quando i partecipanti saliranno a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dalla Lega Navale per raggiungere la Baia di Pozzano.

Qui sarà lanciata in mare una corona di fiori in memoria dei Caduti, a cura del commissario straordinario del Comune di Castellammare di Stabia Dario Caputo e della sindaca di Lettere Anna Amendola.

Il rientro è previsto alle 12.30 alla banchina Fontana, dove si terranno gli interventi delle autorità e i saluti conclusivi.

«Riconoscenti a donne e uomini della Marina»

L'obiettivo del Gruppo ANMI stabiese è trasformare sempre più la manifestazione in una tradizione cittadina, capace di tramandare alle nuove generazioni la memoria di quanti hanno perso la vita o sono scomparsi in mare.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla sezione stabiese della Lega Navale, che ha messo a disposizione le imbarcazioni dei propri soci.

Il presidente del Gruppo ANMI di Castellammare, Vincenzo Amato, ha rivolto infine un pensiero al personale della Marina oggi impegnato in Italia e all'estero.

«Donne e uomini che in questo momento storico così delicato – ha sottolineato Amato – stanno operando nei vari teatri operativi nazionali e internazionali, salvaguardando la difesa e la sicurezza della nostra Nazione. Il loro impegno è una garanzia per il nostro benessere e per questo dobbiamo essere loro profondamente riconoscenti».