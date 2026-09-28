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Castellammare, proseguono gli interventi dopo le frane: lavori in via Bonito e via Caio Duilio

Castellammare, proseguono gli interventi dopo le frane: lavori in via Bonito e via Caio Duilio

Operazioni di pulizia e messa in sicurezza. La Commissione Straordinaria interviene anche sulle proteste: «Rispetto per il dissenso, ma non si ostacolino i lavori»

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Proseguono a Castellammare di Stabia gli interventi di pulizia e ripristino dopo gli eventi franosi che hanno interessato il territorio cittadino.

Dalle prime ore di questa mattina, Velia Ambiente è intervenuta in via Bonito e via Caio Duilio per rimuovere detriti e materiali e procedere alle operazioni necessarie nelle zone interessate.

Necessari interventi specialistici

Durante i lavori è emersa però la necessità di effettuare ulteriori interventi di carattere specialistico. Il Comune ha quindi attivato una ditta specializzata, attualmente impegnata sul posto. Una volta concluse queste operazioni, Velia Ambiente potrà riprendere le attività di propria competenza, procedendo con la pulizia generale e il ripristino delle aree.

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La Commissione Straordinaria, attraverso gli uffici comunali, fa sapere di seguire costantemente l'andamento dei lavori e di coordinare gli interventi sulla base delle diverse criticità riscontrate.

Priorità alle situazioni più urgenti

Gli interventi vengono programmati secondo un ordine di priorità legato al grado di urgenza, con l'obiettivo di procedere progressivamente al ripristino delle condizioni di sicurezza e del decoro delle strade coinvolte.

Una situazione che continua dunque a richiedere operazioni differenziate sul territorio, anche in considerazione delle problematiche emerse durante le attività di pulizia.

Le proteste dei cittadini

Nel comunicato l'amministrazione interviene anche sulle manifestazioni di dissenso avvenute questa mattina. La Commissione Straordinaria ribadisce «il pieno rispetto della libertà di critica e del diritto dei cittadini a manifestare le proprie istanze», rivolgendo però un appello affinché le proteste si svolgano nel rispetto delle regole di civile convivenza.

In particolare, viene chiesto di evitare comportamenti che possano creare ulteriori situazioni di pericolo o disagio oppure interferire con le operazioni di ripristino attualmente in corso.

 

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