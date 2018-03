A cura della Redazione

Sicurezza delle strade a Pompei. Il consigliere regionale della Campania, Alfonso Longobardi, vicepresidente della Commissione Bilancio, è stato in visita per un sopralluogo in via Ripuaria, arteria che costeggia il fiume Sarno e da sempre oggetto di attenzione sul versante della sicurezza.

«Dopo le segnalazioni ricevute dal sindaco di Pompei, mi sono recato personalmente in via Ripuaria per una situazione di rischio imminente che vi è sulla strada - ha detto Longobardi -. Ho effettuato un sopralluogo con tecnici ed esperti del Genio Civile regionale, insieme ai tecnici del Comune di Pompei, al sindaco Pietro Amitrano, al Comandante della Polizia Municipale, Gaetano Petrocelli. Occorre subito mettere in sicurezza un'area che espone a forti pericoli pedoni e automobilisti. Le continue precipitazioni piovose delle scorse settimane hanno messo a dura prova la tenuta di diversi tratti dell'arteria viaria ed in particolare di una zona di via Ripuaria».

«A giorni - conclude il consigliere -, la Regione Campania e il Comune di Pompei, grazie alla piena sinergia istituzionale che ho coordinato, assicureranno i dovuti interventi tecnici di messa in sicurezza».

