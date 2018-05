A cura di Mario Cardone

Più ore di servizio (con fasce orarie di reperibilità) per i quattro operai che saranno assunti al cimitero di Pompei. E' la novità del nuovo bando di appalto che l’Amministrazione comunale annuncia in un comparto che è da tempo causa solo di brutte figure, e che allo stesso tempo sta molto a cuore alla popolazione locale.

Questo è in breve l’annuncio diramato dal sindaco Pietro Amitrano che ha illustrato le nuove coordinate dell'appalto: più ore per i quattro operai assunti e la garanzia, tra le mansioni, della priorità allo spazzamento, giardinaggio e pulizia delle aree comuni insieme alla maggiore elasticità degli interventi straordinari. In questo modo, secondo il comunicato del Comune di Pompei, la ditta appaltatrice dovrà assicurare la presenza del personale anche in fasce ‘fuori orario’. Resta da attendere lo svolgimento della pratica di emanazione del bando ma il consigliere comunale Giuseppe La Marca, che ha affiancato insieme a Caravetta e De Gennaro l’assessora Raffaela De Martino, assicura tempi brevi per l’affidamento del servizio.

«Mi dispiace per quanto è accaduto nei giorni scorsi - ha dichiarato il sindaco Amitrano -, stiamo uscendo dall’emergenza. Chiedo ancora un po’ di collaborazione». Il primo cittadino di Pompei ha spiegato il disguido dei giorni precedenti, quando una famiglia è stata costretta ad interpellare le forze dell’ordine per seppellire il lodo caro. «L’inumazione sarebbe avvenuta il giorno seguente, in mattinata». Ha detto Amitrano, che poi ha aggiunto: «Spero sul serio che non accada più. E che questo nuovo appalto possa assicurare una presenza maggiore anche nelle fasce orarie non previste dal contratto».

Sta di fatto che il degrado del servizio cimiteriale tocca un nervo sensibile dei pompeiani. Il superamento dei problemi (come per la costruzione di nuovi loculi) al momento, come in altri comparti, è stato asolo annunciato. L’esperienza insegna che i tempi della burocrazia a Pompei sono più lunghi della media e costellati da numerosi disguidi causati da un personale insufficiente di numero e non sempre all’altezza.

